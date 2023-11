Pres. Al Ittihad: “Spero di poter raccontare presto cosa è successo con Salah, De Bruyne e Ramos”

L’Al Ittihad è stata una delle protagoniste della scorsa sessione di calciomercato. Dopo l’Al Nassr apripista con Cristiano Ronaldo, l’Al Ittihad è riuscita ad assicurarsi profili del calibro di Benzema, Kante e Luiz Felipe. Ma non solo gli unici profili seguiti dal club saudita. Anmar Al-Haili, presidente della società di Saudi Pro League, ha così parlato delle trattative: “Sono rimasto in silenzio… Ma spero di poter rispondere presto su quanto accaduto nell’ultima settimana del mercato estivo riguardo Salah, Sergio Ramos e De Bruyne”, le dichiarazioni riportate da AS.

Foto: Instagram Liverpool