Pres. Al-Ittihad: “Portare un Pallone d’Oro in carica nel nostro club è storico. Benzema farà crescere il nostro movimento”

Anmar Bin Abdullah Alhailae, presidente dell’Al-Ittihad, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l’ufficialità dell’acquisto di Karim Benzema.

Queste le sue parole: “La firma dell’attuale vincitore del Pallone d’Oro dal Real Madrid è un’altra pietra miliare per questo club. Karim è un’icona del calcio mondiale ed è all’apice della sua carriera. Entra a far parte di un club e di un campionato altamente competitivi, in un paese con grandi ambizioni sia dentro che fuori dal campo”.

Foto: Instagram Al-Ittihad