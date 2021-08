Premio “Miglior allenatore dell’anno”, Mancini in finale con Guardiola e Tuchel!

Tra i finalisti per il riconoscimento di “Miglior allenatore dell’anno” c’è anche Roberto Mancini. Il commissario tecnico Azzurro, protagonista della cavalcata trionfale dell’Italia ad Euro 2020, sfiderà Pep Guardiola e Thomas Tuchel, che sono rispettivamente gli allenatori di Manchester City e Chelsea, le due squadre che si sono contese la Champions League lo scorso 29 maggio. Giù dal podio troviamo nell’ordine: Emery, Simeone, Conte, Southgate, Galtier, Solskjaer e Hjulmand. Ecco il comunicato della UEFA a riguardo:

“Per il premio al miglior allenatore nel calcio maschile, i tre finalisti sono stati selezionati da una giuria formata dai 24 allenatori delle squadre partecipanti a UEFA EURO 2020, dagli 80 allenatori delle squadre partecipanti alla fase a gironi di UEFA Champions League e UEFA Europa League 2020/21 e da 55 giornalisti (uno per ogni federazione UEFA) selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM). I membri della giuria dovevano selezionare tre allenatori, assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. Quindi, sono stati sommati i punti per ogni allenatore fino a stilare una classifica. Gli allenatori non potevano votare per se stessi.

I tre allenatori più votati sono, in ordine alfabetico:

Josep GUARDIOLA (Spagna – Manchester City FC)

Roberto MANCINI (Italia – Nazionale italiana maschile)

Thomas TUCHEL (Germania – Chelsea FC)”.

Foto: Twitter Mancini