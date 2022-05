Premier: West Ham-City finisce 2-2, Mahrez sbaglia un rigore all’86’. Conte momentaneamente quarto

Si sono concluse le gare della trentasettesima giornata di Premier League. Il City rimonta due gol al West Ham nella ripresa e pareggia 2-2 al London Stadium. Gli uomini di Guardiola hanno cestinato la vittoria, con Mahrez che all’86’ ha sbagliato un calcio di rigore. Il Liverpool così può portarsi a -1 in caso di vittoria martedì col Southampton, a 90 minuti dal termine. Ok il Tottenham col Burnley. Conte è adesso quarto, ma con una gara in più rispetto all’Arsenal. In coda pari prezioso del Leeds, a serio rischio retrocessione.

FOTO: Itvcom