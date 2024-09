Premier: vittoria in rimonta del Manchester City (doppietta Haaland), il Nottingham Forest vince ad Anfield dopo 55 anni

Concluse le gare delle 16 di Premier League. Soffrono le due big impegnate con le italiane in Champions. Il Manchester City vince in rimonta con il Brentford per 2-1. Perde addirittura in casa il Liverpool, contro il Nottingham Forest che vince 1-0. Il Forest torna a vincere ad Anfield dal 1969, da 55 anni. Prima sconfitta dell’era Slot per i Reds. Il City dopo 4 partite è già solo al comando.

Nelle atre gare, tre pareggi.

Questi i risultati:

Brighton – Ipswich 0-0

Crystal Palace – Leicester 2-2: 21′ Vardy, 46′ Mavdidi, 47′ e 92′ rig. Mateta (CP)

Fulham – West Ham 1-1: 24′ Jimenez, 95′ Ings (WH)

Liverpool – Nottingham Forest 0-1: 72′ Hudson-Odoi

Manchester City – Brentford 2-1: 1′ Wissa (B), 19′ e 32′ Haaland

Foto: Instagram Haaland