Premier, vittoria facile del Manchester United in casa del Southampton: 3-0 (de Ligt, Rashford, Garnacho)

Seconda vittoria in Premier per il Manchester United, reduce da due sconfitte consecutive e le polemiche contro ten Hag. I Red Devils soffrono il primo tempo, poi dilagano anche grazie ai regali e agli errori del Southampton.

Al St. Mary’s, partono meglio i padroni di casa, che al 33′ usufruiscono di un calcio di rigore. Escher dagli 11 metri sbaglia. Lo United allora si scuote e colpisce con il nuovo acquisto de Ligt, al 35′ e al 41′, colpo del ko di Rashford.

Nella ripresa, quando il Southampton prova a organizzare qualcosa, rimane in 10 per un rosso a Stephens. E allora cala il sipario sul match. Nel recupero arriva il 3-0 di Garnacho. Lo United si porta a 6 punti e scaccia via, per il momento, le polemiche.

Foto: Instagram United