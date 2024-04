Premier, troppo City per il Brighton. Guardiola batte De Zerbi 4-0

Sonora vittoria del Manchester City in casa del Brighton, nella gara serale di Premier. Una vittoria netta per gli uomini di Guardiola che si impongono con un netto 4-0 su De Zerbi.

Partita quasi mai in discussione, anche se i padroni di casa hanno contestato alcune decisioni arbitrali. Vantaggio City al 17′ con De Bruyne, con un grande colpo di testa in tuffo. Il raddoppio è su un calcio di punizione, inesistente, procuratosi da Foden. Lo stesso giovane attaccante calcia e con l’aiuto di una deviazione trova il 2-0. Il 3-0 invece è un regalo del Brighton, che sbaglia la costruzione dal basso e regala palla ancora a Foden in area, che trova il tris al 34′.

Il Brighton prova a rientrare in partita ad inizio ripresa, ci sarebbero gli estremi per un calcio di rigore, che il VAR non rileva. Al 62′ arriva il poker con Julian Alvarez che fa calare il sipario sulla gara.

In classifica, il City si porta a -1 dall’Arsenal, ma ha una gara da recuoerare, contro il Tottenham e potenzialmente ha il destino della Premier nelle sue mani, basta vincere le 5 gare rimanenti e laurearsi campione.

Foto: Instagram Manchester City