Premier, tris dell’Arsenal in casa del Brighton. I Gunners tornano momentaneamente in vetta alla classifica

Roboante 3-0 dell’Arsenal che si impone in maniera netta in casa del Brighton di De Zerbi. Un 3-0 secco, in una gara dominata dai Gunners. Sblocca la gara Saka al 33′ su calcio di rigore. Nella ripresa, dopo un tentativo del Brighton di reagire, arriva il raddoppio con Havertz al 62′. Tris di Trossard all’87’, che chiude i conti.

In classifica, l’Arsenal vola a 71, a +1 su Liverpool e Manchester City, con i Reds impegnati però domani con il Manchester United.

Foto: sito Arsenal