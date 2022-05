Si è concluso il monday night della Premier League, che ha visto il Manchester United battere 3-0 il Brentford. Successo firmato Bruno Fernandes, Ronaldo e Varane. Grazie a questo risultato i Red Devils restano a meno cinque dall’Arsenal quarto, ma con ben due partite in più. Insomma, per rivedere CR7 nuovamente in Champions servirà un miracolo.

FOTO: Twitter Manchester United