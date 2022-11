Premier, torna Haaland, ma il City perde. Il Brentford vince 2-1 (doppietta Toney)

Secondo ko in Premier per il Manchester City che cade 2-1 in casa contro il Brentford. La compagine di Guardiola, che ritrovava Haaland dal primo minuto, si arrende a una doppietta di Toney che condanna il City prima aprendo le marcature e poi chiudendole al 90′. Il City aveva pareggiato con Foden, e provato a vincerla, sbilanciandosi però nel finale e aprendo gli spazi agli avversari che ottengono un successo prestigioso.

Il Brentford sale a 19 punti, il City resta a 32, con l’Arsenal che stasera può allungare a +5 in vetta.

Foto: twitter Brentford