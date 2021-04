Premier, tonfo Manchester City. Il Leeds di Bielsa passa all’Etihad in dieci uomini (2-1)

Il Manchester City crolla all’Etihad contro il Leeds United, gara valevole per la 31a giornata di Premier League.

Gli ospiti erano andati avanti al 42′ con Stuart Dallas, ma al 45+1′ l’espulsione di Cooper aveva drasticamente cambiato il match. Dopo tanta spinta e a fatica il City trovava il pari con Ferran Torres al 76′, ma nel finale la doppietta di Dallas al 90+1′ regala un risultato più che sorprendente: Bielsa batte Guardiola 2-1.

Sono ancora 14 i punti di vantaggio dei Citizens sullo United (che ha due gare in meno), a sei giornate dal termine è un ko che fa male ma non dovrebbe condizionare molto, il Leeds sale al nono posto a quota 45.

