Premier, tonfo dello United contro l’Astion Villa. Continua a volare il Newcastle

Terminate le tre partite di Premier League in programma alle 15. Tonfo del Manchester United, sconfitto in casa dall’Aston Villa di Emery. Il West Ham perde in casa col Crystal Palace, il Newcastle ne fa quattro al Southampton e si rilancia in classifica al terzo posto.

Questi i risultati maturati:

Chelsea-Arsenal 0-1

Aston Villa-Manchester United 3-1

Southampton-Newcastle 1-4

West Ham-Crystal Palace 1-2

Tottenham-Liverpool ore 17.30

Foto: twitter Premier