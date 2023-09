Premier, spettacolare 2-2 tra Arsenal e Tottenham. Vincono Liverpool e Brighton. Crolla il Chelsea

Poker di partite alle 15 in Premier, con in campo tante big, fari puntati sul derby di Londra, tra Arsenal e Tottenham. Ne viene fuori un bellissimo 2-2.

La doppietta di Son per gli Spurs risponde al gol Saka e all’autorete di Romero per i Gunners. Vince il Liverpool 3-1, sul West Ham, con il tridente in grande spolvero, Salah, Diogo Jota e Nunez. Soffre il Brighton ma vince in rimonta sul Bournemouth, per 3-1. Decisiva una doppietta di Mitoma.

Infine, crolla il Chelsea che perde in casa con l’Aston Villa 1-0, restando a 5 punti. In vetta il Liverpool tallona il Manchester City, distante solo 2 lunghezze, il Brighton è quarto, a 15 punti, a -3 dalla vetta, a 14 Tottenham e Arsenal.

Questi i risultati:

Arsenal-Tottenham 2-2

Brighton-Bournemouth 3-1

Chelsea-Aston Villa 0-1

Liverpool-West Ham 3-1

