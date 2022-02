Ronaldo si sblocca: primo gol del 2022, 2-0 Manchester United (a segno anche Fernandes)

In campo anche la Premier in serata, con il recupero della gara tra Manchester United e Brighton, rinviata i mesi scorsi per Covid.

I Red Devils, reduci da due pareggi di fila, tornano al successo e si portano al quarto posto in classifica. Dopo 6 gare a secco (mai accaduto in carriera), si sblocca Cristiano Ronaldo al primo gol nel 2022, che apre le marcature al 51′. A chiudere la gara al 97′, l’altro portoghese, Bruno Fernandes.

In classifica, lo United sale a 43 punti, staccando il West Ham che è a 41.

Foto: Twitter Manchester United