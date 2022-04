Premier, Ronaldo risponde ad Alonso: 1-1 tra United e Chelsea

È finito 1-1 il match odierno di Premier tra Manchester United e Chelsea. A Old Trafford sono i blues ad andare in vantaggio al 60′, con un bel mancino al volo di Marcos Alonso che non dà scampo a De Gea. Due giri di lancette e Cristiano Ronaldo trova il pari, bravo a spedire in rete un servizio preciso di Matic. All’81’ il Chelsea è andato vicino al vantaggio con James che ha preso il palo. Pari che va bene alla squadra di Tuchel, che resta saldamente al terzo posto. United, invece, ormai lontanissimo dalla zona Champions.

FOTO: Twitter Ronaldo