Premier, rinviata Leicester-Tottenham. Tre positivi nel Chelsea. La FA medita a uno stop fino a metà gennaio

Il consiglio di amministrazione della Premier League ha rinviato la sfida fra Leicester e Tottenham, in programma stasera, a causa di un aumento dei casi positivi di COVID-19 all’interno della squadra del Leicester oggi. Alla luce delle nuove informazioni, stamattina il Leicester ha chiesto la sospensione dell’incontro a causa di un’epidemia in corso all’interno della squadra, che ha portato oggi a più giocatori e personale positivi al COVID-19. Nel frattempo, anche il Chelsea ha comunicato la positività di tre elementi nel gruppo squadra. I Blues sono impegnati questa sera nella gara contro l’Everton. Il match al momento è confermato, come Liverpool-Newcastle.

La FA però sta valutando una sospensione clamorosa del campionato fino a metà gennaio. Dall’Inghilterra riportano come l’elevato incremento dei positivi alla variante Omecron tra i calciatori in Premier, potrebbe addirittura far sospendere la Premier fino a metà gennaio 2022.

Sarebbe un duro colpo visto che in Premier ora si avvicinavano anche le date del Boxing Day, delle gare tra Natale e Capodanno, che da sempre sono molto sentite e attirano molto pubblico.

Foto: Logo Premier