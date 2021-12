Il Covid-19 sta condizionando moltissimo la Premier League nelle ultime settimane. Dopo il rinvio di Liverpool-Leeds, salta anche la sfida tra Wolverhampton e Watford. Troppi casi nella rosa degli hornets, Claudio Ranieri non ha un numero sufficiente di giocatori per poter scendere in campo. Lo ha annunciato la Lega tramite un comunicato ufficiale.

