Premier: rimonta clamorosa dell’Arsenal (dallo 0-2 al 2-2) in casa del Chelsea

Derby di Londra spettacolare allo Stamford Bridge, che termina 2-2, con tanto rammarico per il Chelsea, avanti 2-0, rimontato dall’Arsenal in pochi minuti sul 2-2 nel finale.

Chelsea avanti al 15′ con un rigore di Palmer. Il raddoppio dei Blues al 48′ con Mudryk sembra far vivere un pomeriggio di festa ai tifosi di casa. Ma l’Arsenal si conferma una squadra coriacea e forte, dopo il successo sul Manchester City la scorsa giornata prima della sosta.

I Gunners la riaprono con Rice al 77′. Il pareggio degli uonini di Arteta arriva al minuto 84′ con Trossard.

Arsenal che nel finale ha addirittura sfiorato la vittoria, con un Chelsea avvilito per la rimonta subita. Termina con un bel 2-2 il derby. Arsenal che sale a 21, riacciuffando il manchester City al comando. Il Chelsea resta a 12.

Foto: twitter Arteta