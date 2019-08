Premier: rigore sbagliato e beffa nel recupero per lo United. Bene West Ham e Leicester

Dopo una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate, il Manchester United di Solskjaer finisce per conoscere anche il sapore della sconfitta. Nella terza giornata di Premier League, infatti, il Crystal Palace approfitta di un rigore sbagliato da Rashford e nei minuti di recupero espugna l’Old Trafford vincendo 2-1. Nelle quattro partite disputate in contemporanea, ad avere la meglio è incredibilmente sempre la squadra in trasferta. Statistica rafforzata ulteriormente dal Chelsea, che alle 13:30 se l’è vista con il Norwich. Vincono Southampton, Leicester e West Ham, che hanno avuto rispettivamente la meglio di Brighton, Sheffield United e Watford. Questi i risultati:

13:30 Norwich-Chelsea 2-3 (3′ e 68′ Abraham, 6′ Caldwell, 17′ Mount, 30′ Pukki)

16:00 Brighton-Southampton 0-2 (55′ Djenepo, 90+1′ Redmond)

16:00 Manchester United-Crystal Palace 1-2 (32′ Ayew, 89′ James, 90+3′ Van Aanholt)

16:00 Sheffield United-Leicester 1-2 (38′ Vardy, 62′ Mc Burnie, 70′ Barnes)

16:00 Watford-West Ham 1-3 (3′ Noble rig., 17′ Gray, 64′ e 73′ Haller)

