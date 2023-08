Prima vittoria in Premier per il Chelsea. I blues battono allo Stamford Bridge il Luton neopromosso per 3-0. Decisiva le doppietta di Sterling e un gol di Jackson nella ripresa.

Il Chelsea sale a 4 punti, dopo il pareggio alla prima giornata con il Liverpool e la sconfitta nel derby con il West Ham. Luton ancora a 0.

Foto: Instagram Chelsea