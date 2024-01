Premier, poker del Liverpool in casa del Bournemouth e primo posto consolidato

Il Liverpool di Klopp non sbaglia nella sfida delle 18,30 in casa del Bournemouth. La compagine di Klopp, senza Salah, si impone con un netto 4-0. Primo tempo abbastanza abulico, chiuso sullo 0-0, nella ripresa si scatena la squadra ospite.

Sblocca la gara Darwin Nunez al 49′. Il raddoppio arriva al 71′ con Diogo Jota, che segna anche la rete del 3-0 all’81’. Il poker lo infila sempre Darwin Nunez in pieno recupero.

Il Liverpool sale a 48 punti, a +5 sul Manchester City, fermo a 43, ma con una gara in meno.

Foto: twitter Liverpool