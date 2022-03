Premier, poker del Chelsea con il Burnley. Bene Aston Villa, Brentford e Newcastle

Si sono concluse 6 partite valide per la 28ª giornata di Premier League. Spicca il successo del Chelsea, che vince in modo netto contro il Burnley con un sontuoso 4-0. Secondo successo consecutivo per l’Aston Villa, che cala il poker sul Southampton mentre il Newcastle di Eddie Howe prosegue la sua striscia positiva, allungando sempre più sulla zona retrocessione. Per i Magpies già 17 punti nei 7 incontri di Premier League nel 2022, con la squadra imbattuta in campionato nell’anno solare.

Prima partita da titolare per Christian Eriksen col Brentford: il danese resta in campo tutti e 90′ in una partita che ha visto Ivan Toney come protagonista, con l’attaccante che segna una tripletta e che si porta a casa il pallone.

In classifica, in attesa di Manchester City e Liverpool, il Chelsea consolida il terzo posto, a 53 punti. In coda chiudono Burnley, Watford e Norwich.

Questi i risultati:

Leicester-Leeds 1-0

Aston Villa-Southampton 4-0

Burnley-Chelsea 0-4

Newcastle-Brighton 2-1

Norwich-Brentford 1-3

Wolverhampton-Crystal Palace 0-2

Liverpool-West Ham (ore 18.30)

Foto: Logo Premier