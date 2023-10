Premier, pari e spettacolo tra Brighton e Liverpool. Si ferma il Newcastle in casa del West Ham

So sono concluse le tre gare di Premier League delel ore 15, tre partite spettacolari e ricche di gol. Pari per 2-2 tra Brighton e Liverpool. Vantaggio per gli uomini di De Zerbi al 20′ con Adingra.

Il Liverpool nel finale di tempo, pareggia con Salah al 45′ e trova il 2-1 sempre con l’egiziano al 48′. Nel finale, il pareggio per gli uomini di De Zerbi al 78′ con Dunk. Bellissimo 2-2 anche tra West Ham e Newcastle. Pari per 1-1 tra Wolves e Aston Villa.

Quest i risultati:

Brighton-Liverpool 2-2

West Ham-Newcastle 2-2

Wolves-Aston Villa 1-1

Alle 17.30 c’è Arsenal Manchester City.

