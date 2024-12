Premier, notte fonda per lo United. Chelsea ancora ko

Concluse le gare serali in Premier League. Parità tra Aston Villa e Brighton, vittorie nette dell’Ipswich Town contro il Chelsea e del Newcastle contro il Manchester United ad Old Trafford. Sono questi i tre verdetti delle gare di questo lunedì, valide per il 19° turno di Premier League, che hanno visto i Blues di Maresca perdere la loro seconda partita consecutiva e i Red Devils di Amorim addirittura la loro terza.

Questi i risultati:

Aston Villa-Brighton 2-2

(12′ Adingra, 36′ rig. Watkins, 47′ Rogers, 81′ Lamptey)

Ipswich Town-Chelsea 2-0

(12′ rig. Delap, 53′ Hutchinson)

Manchester United-Newcastle 0-2

(4′ Isak, 19′ Joelinton)

Foto: twitter Premier