Premier, notte da incubo per il Leeds di Bielsa: sette schiaffi dal City di Guardiola

Notte da dimenticare al più presto per il Leeds United e per il suo tecnico Bielsa, preso a pallonate dal Manchester City di Pep Guardiola: finisce 7-0 all’Etihad. A segno De Bruyne (doppietta), Foden, Grealish, Mahrez, Stones e Aké. Sorride l’Aston Villa nell’altra gara di questa sera: 2-0 sul campo del Norwich, all’undicesimo ko in stagione e che rimane in coda alla Premier. Foto: Twitter Man City