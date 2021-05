Premier, Newcastle-Manchester City spettacolare: finisce 4-3 per l’undici di Guardiola. Tripletta di Ferran Torres

Si è conclusa a St. James’ Park una sfida pirotecnica tra Newcastle e Manchester City, valida per la 36a giornata di Premier League, 4-3 il risultato finale per gli ospiti.

Avanti a sorpresa i bianconeri con il colpo di testa di Krafth, pareggia Cancelo e Torres la ribalta nel giro di 3′, ma si

va al riposo sul 2-2 grazie al rigore di Joelington.

Altro rigore Newcastle al 61′ con Willock che si incarica della battuta e sbaglia, ma sulla ribattuta fa 3-2: Ferran Torres non ci sta e ribalta nuovamente il risultato portando a 3 le marcature personali nel giro di due minuti.

Vincono i Citizens per 4-3 una partita che contava solo per le statistiche, ma che ha regalato tante emozioni, da segnalare una delle tre reti di Torres, uno splendido colpo di tacco a battere il portiere Dubravka.

Con questa vittoria il City sale a quota 83 punti, con 13 lunghezze di vantaggio sui “cugini” dello United. Il Newcastle, già salvo matematicamente, rimane fermo a quota 39.

Foto: Twitter Man City