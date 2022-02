Premier, Manchester United forza 4 contro il Leeds. Ronaldo a secco

Vittoria importantissima per il Manchester United, che realizza quattro reti sul campo del Leeds e consolida il quarto posto in classifica in attesa che Arsenal e Tottenham recuperino le partite rinviate per covid. I Red Devils hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti grazie a Maguire e Bruno Fernandes prima che la squadra guidata da Bielsa trovasse il pareggio in due minuti a inizio ripresa: di Rodrigo e Raphinha le due reti. Ci pensa Fred a firmare il gol del nuovo sorpasso e poi Elanga chiude i conti poco prima del novantesimo. Ammonito e sostituito all’85 Cristiano Ronaldo, non entrato direttamente in nessuna delle quattro marcature dello United.

Foto: Twitter Manchester United