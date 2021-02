Premier, Manchester City sempre più leader. Guardiola batte Ancelotti 3-1

Il Manchester City non si ferma più, la squadra di Guardiola ha vinto nel recupero della 16a giornata di Premier League superando per 3-1 l’Everton in trasferta. Vantaggio Citizens con Foden, pareggia il solito Richarlison per i Toffees prima dell’intervallo. Ma nella ripresa il City mette il turbo e Mahrez e Bernardo Silva fissano il risultato sull’1-3.

Ora sono 10 i punti di vantaggio sui cugini del Manchester United, secondi a quota 46 a pari punti col Leicester.

Foto: Twitter Man City