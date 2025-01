Premier, lo United vede il baratro contro il Southampton: poi una tripletta di Diallo risolleva i Red Devils

La serata del Manchester United stava per diventare tragica ad Old Trafford, contro il fanalino di coda Southampton di Juric (solo 6 punti in classifica). I Red Devils vincono 3-1 in rimonta grazie a una tripletta dell’ex Atalanta, Amad Diallo che insacca all’82’, al 90′ e al 91′. Tre punti fondamentali per Amorim, che ha anche visto il baratro, visto che il Southampton è stato in vantaggio per larghi tratti della gara. Per Garnacho, obiettivo del Napoli, 90 minuti in campo.

Foto: sito Manchester United