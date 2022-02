Ventiseiesima giornata di campionato in Premier League. Il Manchester United di Cristiano Ronaldo stecca in casa e viene fermato dal Watford penultimo in classifica sullo 0-0. Ko il Brentford di Eriksen, sceso in campo nel secondo tempo, contro il Newcastle. 1-1 tra Crystal Palace e Burnley, mentre l’Aston Villa batte 2-0 in trasferta il Brighton.

FOTO: Twitter Cristiano Ronaldo