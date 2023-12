Premier, lo United ribalta l’Aston Villa (da 0-2 a 3-2). Decide il primo gol in Premier di Hojlund

Spettacolo nel posticipo della Premier del Boxing Day. Il Manchester United ribalta l’Aston Villa, vincendo 3-2, dopo essre stato sotto 2-0 al 45′. Aston Villa che per un tempo, poco più, era stato anche in vetta alla Premier con 42 punti, insieme al Liverpool.

Le reti per i Villans di McGinn al 21′ e Dendoncker al 26′. United che sembrava ormai al tappeto, in enorme difficoltà, che trova nella ripresa le energie per la reazione.

Al 46′ viene annullato un gol a Garnacho per fuorigioco, ma i Red Devils sono vivi. Al 59′ è proprio Garnacho a trovare la rete dell’1-2. Insiste lo United, che si salva su un contropiede, miracolo di Onana, poi trova il pareggio al 71′ con lo stesso Garnacho.

Al minuto 82, arriva anche il sorpasso clamoroso, da azione di corner, è l’ex Atalanta Hojlund a trovare la rete del successo che rilancia i red Devils. Lo United vince 3-2, sale a 31, a -5 dal quarto posto del Tottenham. L’Aston Villa resta a 39, dopo aver cullato per un’ora, il sogno del primato in Premier.

Foto: twitter Manchester United