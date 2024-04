Premier, lo United prima ribalta il Chelsea, poi i blues in due minuti vincono al 101′. Finisce 4-3

Clamorosa gara allo Stamford Bridge tra Chelsea e Manchester United. Una gara fatta di sorpassi e contro sorpassi, emozioni e un finale palpitante, Vince il Chelsea per 4-3, in una gara folle e incredibile. Chelsea in vantaggio al 4′ con Gallagher, che trova Onana non perfetto nella parata e col pallone che si insacca in rete. Al 19′, il raddoppio dei Blues, con il calcio di rigore di Palmer. Fallo di Antony, dagli 11 metri l’asso del Chelsea non sbaglia, facendo 6 su 6 dagli 11 metri in stagione.

Ma la partita è bella che viva. Lo United rischia di prendere anche il terzo, ma poi ha una reazione veemente. Riapre la gara lo United con un errore clamoroso del Chelsea in difesa, palla regalata a Garnacho che al 34′ trova il gol dell’1-2. Chelsea che sbanda e lo United pareggia con Bruno Fernandes, lasciato completamente libero di colpire e trovare il pari.

Nella ripresa, maggiore equilibrio, ma Garnacho al 67′ ribalta addirittura la gara, con un contropiede perfetto dei Red Devils. Il Chelsea recrimina, non ci sta e prova a pervenire al pareggio. E infatti, le emozioni non mancano. Vengono assegnati ben 8 minuti di recupero dove accade di tutto. Al 99′, con lo United in controllo, Dalot sbaglia un intervento e regala un calcio di rigore al Chelsea. Palmer dagli 11 metri, come nel primo tempo, non sbaglia. E’ 3-3, mancano due minuti allo Stamford Bridge.

Lo United si rifersa in attacco per tornare avanti, ma si scopre, ne nasce un contropiede clamoroso, che il Chelsea spreca. Palla in calcio d’angolo, dove però il 4-3 dei Blues arriva lo stesso. Da corner batte Palmer, deviazione clamorosa in area e arriva il 4.3 del Chelsea che vince una gara che sembrava ormai persa.

