Premier: lo United piega 2-1 il Chelsea. Ko il City battuto 1-0 dall’Aston Villa e superato in classifica

Chiusa la serata di Premier con i due big match delle 21. Il Manchester United porta a casa il big match contro il Chelsea. I Red Devils, malgrado l’errore dal dischetto iniziale di Bruno Fernades, hanno battuto all’Old Trafford il Chelsea per 2-1. Vantaggio dei padroni di casa con McTominay ma i Blues hanno pareggiato i conti con Palmer. Nella ripresa ancora lo scozzese ha siglato il gol partita. Sconfitta invece per il Manchester City di Guardiola che ha perso 1-0 sul campo dell’Aston Villa, in una gara dominata dagli uomini di Emery.

In classifica, sorride l’Arsenal, che resta a 36, occhio al Liverpool, che sale a 34. L’Aston Villa sale a 32, superando il City, che è quarto, a quot 30. Indietro il Manchester United e il Chelsea.

Foto: Insagram Guardiola