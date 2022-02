Premier, Liverpool di nuovo in corsa per la vittoria finale. Passo indietro per il Tottenham

Non solo Champions League nel palinsesto calcistico di oggi. La Premier League, infatti, ha programmato alcuni recuperi delle partite rinviate per covid. Il Liverpool (doppiette di Salah e Mané) annichilisce il Leeds di Bielsa e, dopo i punti rosicchiati nello scorso weekend, si avvicina ulteriormente al Manchester City, distante ormai solo tre lunghezze. Cade ancora il Tottenham, che vanifica la vittoria di prestigio contro i Citizens, perdendo sul campo del meno quotato Burnley: per Conte è la quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite in Premier. Bene, invece, il Crystal Palace di Vieira: pesante sconfitta per il Watford di Hodgson, che rimane impantanato nella zona retrocessione. Di seguito i risultati:

Burnley-Tottenham 1-0

Watford-Crystal Palace 1-4

Liverpool-Leeds 6-0

Foto: Salah Twitter