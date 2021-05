Premier, l’Everton passa di misura con Richarlison. Tottenham rimontato dall’Aston Villa

Si sono concluse le gare delle 19 valide per la 37a di Premier League. Sucesso di misura dell’Everton di Carlo Ancelotti sul Wolverhampton, decide il solito Richarlison. Il Newcastle, con lo stesso punteggio, supera il già retrocesso Sheffield United e l’Aston Villa rimonta il Tottenham. Ecco i risultati e la classifica:

Everton-Wolverhampton 1-0 (48’ Richarlison)

Newcastle-Sheffield United 1-0 (49’ Willock)

Tottenham-Aston Villa 1-2 (8’ Bergwijn, 20’ Regulion [A], 39’ Watkins)

CLASSIFICA (in attesa delle gare serali)

Manchester City 83 Campione

Manchester United 71 Qualificato in Champions League

Chelsea 67

Leicester 66

Liverpool 63*

Tottenham 59

West Ham 59*

Everton 59

Arsenal 58

Leeds 56

Aston Villa 52

Wolverhampton 45

Crystal Palace 44

Southampton 43

Newcastle 42

Brighton 41

Burnley 39*

Fulham 28 Retrocesso in Championship

WBA 26* Retrocesso in Championship

Sheffield United 20 Retrocesso in Championship