Si apre con un pareggio la diciottesima giornata della Premier League. A Londra termina in parità la sfida tra Crytal Palace e il Brighton di Roberto De Zerbi: 1-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 46′ del primo tempo, in pieno recupero, grazie alla rete di Jordan Ayew. All’83’ è arrivata la risposta dei Seagulls con la rete del subentrato Welbeck.

Foto: Instagram Brighton