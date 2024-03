Premier League, Welbeck apre, Diaz e Salah la ribaltano: il Liverpool vince 2-1 contro il Brighton

Il Liverpool ribalta il Brighton e si prende – momentaneamente – la vetta della Premier League. Ad Anfield la sbloccano gli uomini di Roberto De Zerbi dopo appena 2′ con la rete di Welbeck. Al 27′ la risposta dei Reds con Luis Diaz per la rete del pareggio, mentre la rete del definitivo vantaggio degli uomini di Klopp è arrivata al 65′ grazie al solito Salah. Al 71′ il Var nega la gioia della doppietta personale a Luis Diaz. Termina 2-1 ad Anfield, il Liverpool vince e si prende la vetta della Premier in attesa di Manchester City-Arsenal in programma alle 17.30.

Foto: Instagram Liverpool