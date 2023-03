Premier League, vince il Brighton contro il Crystal Palace (1-0). Bis del Brentford al Southampton

La Premier League è tornato in campo per due recuperi. Vince il Brighton di Roberto De Zerbi: 1-0 contro il Crystal Palace nel recupero dell’ottava giornata. Decide una rete di March al 15′ e i Seagulls si portano a -6 dal Tottenham ma con due partite in meno giocate. Coltiva ambizioni anche il Brentford, che si impone 0-2 sul campo del Southampton, nel recupero della settima giornata. Apre Toney, chiude Wissa. Discorso diverso, invece, per i Saint che occupano l’ultima posizione della classifica.

Foto: Twitter Premier