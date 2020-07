Premier League, un poker di Antonio condanna il Norwich alla retrocessione

Nei match delle ore 13:30, validi per la trentacinquesima giornata di Premier League, è arrivato un tragico verdetto per il Norwich. La brutta sconfitta contro il West Ham per 0-4, ha sancito infatti la matematica retrocessione del club in Championship. Vero e proprio mattatore dell’incontro è stato Michail Antonio che ha siglato un poker. La prima rete degli ospiti, è arrivata al minuto 11′, quando Antonio ha raccolto un pallone arrivato in area dai piedi di Issa Diop e ha poi calciato battendo Krul. Poi ancora nei minuti finali del primo tempo, lo stesso Antonio, ha spinto nuovamente il pallone in rete colpendo di testa sugli sviluppi di un piazzato. Nella ripresa, l’attaccante degli Hammers si prende definitivamente la scena: prima segna nuovamente di testa al minuto 54′, poi, al 74′ si fa trovare pronto su una ribattuta in area, concludendo così una giornata da incorniciare. Nell’altro match tra Watford e Newcastle, gli ospiti sono prima passati in vantaggio con Gayle al minuto 23′, ma ci ha pensato capitan Deeney con due rigori trasformati rispettivamente al minuto 52′ e 82′ della ripresa, a regalare la vittoria ai suoi.

FOTO: Twitter ufficiale West Ham