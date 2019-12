Premier League, tutti in campo a Santo Stefano: il programma della 19ª giornata

Periodo di feste per tutti, o quasi. Il campionato inglese non si ferma per la sosta natalizia e domani andrà in scena l’ormai consueto Boxing Day. Il 26 dicembre si gioca e il calendario della 19ª giornata regala partite di altissimo livello. La copertina è tutta per Leicester-Liverpool, la seconda contro la prima di categoria. L’Everton di Carlo Ancelotti ospita il Burnley, mentre il Manchester City proverà a sfruttare lo scontro diretto del King Power Stadium andando a conquistare i tre punti sull’insidioso campo del Wolverhampton. Di seguito ecco un breve riepilogo di tutte le gare in programma tra domani e venerdì 27 dicembre.

Venerdì 26 dicembre

ore 13:30 Tottenham-Brighton

ore 16:00 Bournemouth-Arsenal

ore 16:00 Sheffield United-Watford

ore 16:00 Chelsea-Southampton

ore 16:00 Aston Villa-Norwich

ore 16:00 Crystal Palace-West Ham

ore 16:00 Everton-Burnley

ore 18:30 Manchester United-Newcastle

ore 21:00 Leicester-Liverpool

Sabato 27 dicembre

ore 20:45 Wolverhampton-Manchester City