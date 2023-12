Premier League, tris dell’Everton al Newcastle. Il West Ham stende il Tottenham in rimonta (2-1)

Dopo due vittorie consecutive torna a perdere il Newcastle di Eddie Howe, prossimo avversario del Milan in Champions League. I Magpies resistono per 80 minuti sul campo di un Everton affamato di punti dopo i 10 punti di penalizzazione, ma poi crollano nel finale. McNeil, Doucoure e Beto fanno respirare Goodison Park e tolgono momentaneamente i Toffees dalla zona retrocessione. Il Tottenham si illude ancora una volta ma perde di nuovo. La squadra di Postecoglou subisce la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Romero aveva portato in vantaggio gli Spurs all’11’, ma Bowen e Ward-Prowse hanno ribaltato il punteggio nella ripresa, regalando tre punti preziosi a Moyes.

Foto: Instagram West Ham