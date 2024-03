Premier League, torna a vincere il Brighton: 1-0 al Nottingham. Parità tra West Ham e Burnley

Torna a vincere il Brighton di Roberto De Zerbi: 1-0 al Nottingham Forest, decide l’autorete di Omobamidele. Giovedì ci sarà il ritorno degli ottavi di Europa League in Inghilterra, coi giallorossi di Daniele De Rossi che dovranno amministratore il 4-0 maturato all’andata. Brusca frenata in chiave europea per il West Ham, gli Hammers hanno pareggiato 2-2 nel match casalingo contro il Burnley. Gli ospiti sono riusciti a trovare i due gol di vantaggio nel primo tempo, Paquetà e Ings hanno evitato la sconfitta nella ripresa.

Foto: Instagram Brighton