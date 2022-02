Premier League, successi per Liverpool e Arsenal

Si sono giocate due partite di Premier League questa sera. Successi importanti per Liverpool e Arsenal per i primi posti in classifica.

I reds hanno battuto ad Anfield 2-0 il Leicester. Decisiva una doppietta di Diogo Jota, a segno al 37′ e all’87’. Il Liverpool sale al secondo posto a 51 punti, portandosi a -9 dal Manchester City, ma con una gara da recuperare.

Vittoria fondamentale anche dell’Arsenal in chiave Champions. I gunners si sono imposti 1-0 sul campo del Walverhampton. Decisivo un gol di Gabriel al 25′.

L’Arsenal si porta al quinto posto, a 39 punti come il Manchester United, a -1 dal West Ham quarto, ma con due gare da recuperare.

Foto: Twitter Liverpool