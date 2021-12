Premier League: spettacolo e divertimento tra Tottenham e Liverpool (2-2), poker del City al Newcastle. Chelsea fermato sullo 0-0

In questa domenica si sono giocate tre gare della 18a giornata di Premier League, in attesa chiaramente dei vari recuperi. Spettacolo e divertimento tra Tottenham e Liverpool con la partita che è terminata 2-2. Harry Kane sblocca la gara al 13′ e al termine della prima frazione di gioco Diogo Jota risponde per i Reds con un colpo di testa che sorprende Lloris. Nella ripresa la squadra di Klopp passa avanti con Robertson (successivamente espulso dopo un controllo al VAR) ma il pareggio degli Spurs non tarda ad arrivare con Son. Nelle altre gare del pomeriggio il Manchester City ha travolto 4-0 il Newcastle allungando in classifica sul Liverpool e sul Chelsea fermato sullo 0-0 in casa del Wolverhampton.

FOTO: Instagram Tottenham