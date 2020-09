Premier League, show del Crystal Palace contro lo United: doppietta per Zaha

Flop del Manchester United ad Old Trafford che non riesce a entrare in partita e chiude con un clamoroso tonfo contro il Crystal Palace che batte i Red Devils 3-1. Gli uomini di Roy Hodgson passano in vantaggio con Townsend, nella ripresa raddoppiano con Zaha prima che van de Beek accorci le distanze. Dopo 5′ ancora Zaha che arrotonda il risultato mandando i padroni di casa in fondo alla classifica.

Foto: twitter Crystal Palace