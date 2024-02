Premier League, serata da incubo per Alisson: l’Arsenal ne approfitta e vince 3-1

La squadra di Mikel Arteta trova la terza vittoria consecutiva, imponendosi 2-1 sul Liverpool. Arsenal che parte forte imponendo da subito il suo gioco, mettendo in difficoltà il Liverpool con la solita rete di passaggi. Al 14esimo minuto grandissima imbucata di Odegaard per Havertz, parata di Alisson e sulla respinta la spinge dentro Bukayo Saka che sale a quota 7 gol in Premier. IL Liverpool non riesce a rispondere ma nel recupero trova il pareggio grazie all’autogol di Gabriel: Luis Diaz viene anticipato, si innesca una carambola nella difesa che termina con l’autorete del difensore dei Gunners. Nel secondo tempo l’Arsenal continua a premere, e trova il gol del vantaggio in maniera rocambolesca: lancio in profondità per Martinelli, Van Dijk lo contiene ma comunica male con Alisson che esce e liscia il pallone lasciando la porta sguarnita, favorendo un tap-in elementare per Martinelli. Nel recupero arriva il terzo gol per i Gunners con Trossard, che scappa via sulla fascia con un gran numero e trafigge Alisson sotto le gambe per il definitivo 3-1. Il Liverpool termina la partita in 10 per la doppia ammonizione rimediata da Konaté. I Reds restano primi con 59 punti, l’Arsenal accorcia e si porta a -2.

Foto: Instagram Arsenal