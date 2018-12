Premier League: Sarri batte Ranieri. Chelsea al momento terzo in classifica

Nel lunch match valido per la quattordicesima giornata di Premier League il “derby” italiano tra il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, e quello del Fulham, Claudio Ranieri, se l’è aggiudicato l’ex allenatore del Napoli. A vincere allo Stamford Bridge sono stati i Blues grazie alle reti di Pedro al 4′ e di Loftus-Cheek all’82’ su assist di Hazard. La squadra londinese torna così alla vittoria dopo il solo punto raccolto nelle precedenti ultime due partite e sale momentaneamente al terzo posto in attesa del risultato del Tottenham, impegnato in questi minuto sul campo dell’Arsenal.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea