Premier League, Ronaldo trascina lo United contro l’Arsenal (3-2). Tottenham-Brentford 2-0

Si è chiusa questa sera la 14a giornata di Premier League con due gare. Il Manchester United ha battuto 3-2 l’Arsenal trascinato dal solito Cristiano Ronaldo autore di una doppietta. L’altra rete dei Red Devils è di Bruno Fernandes. Ai Gunners non bastano Smith-Rowe e Odegaard. Nell’altro match il Tottenham ha superato senza particolari problemi il Brentford 2-0 con un autogol di Sergi Canos e il gol di Son. Per Conte si tratta della terza vittoria in cinque partite da quando siede sulla panchina degli Spurs.

FOTO: Instagram United