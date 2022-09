Premier League, rinviata Brighton-Crystal Palace a causa dello sciopero dei treni

Rinviata la sfida tra Brighton e Crystal Palace in programma sabato 17 settembre alle ore 16. Lo comunicazione arriva direttamente dalla la Premier League. La decisione è stata presa in seguito a circostanze eccezionali: in quei giorni ci sarà uno sciopero dei treni, che provocherà disagi per i tifosi ospiti e non solo. Nel comunicato, infatti, si può leggere: “Non c’era altra soluzione che disporre il rinvio della partita“.

Foto: Twitter Premier League