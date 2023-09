Premier League, Rice al 96′ e Gabriel Jesus al 101′: l’Arsenal stende lo United nei minuti di recupero (3-1)

L‘Arsenal completa la rimonta sullo United in pieno recupero: 3-1 per i Gunners. All’Emirates andava in scena il confronto stellare tra l’Arsenal vice-campione d’Inghilterra e il Manchester United di Ten Hag. Quando tutto sembrava deciso per il risultato finale di 1-1, con i conti aperti dai Red Devils con Rashford appena prima della mezz’ora, vedendosi però subito ripresi da Odegaard per i Gunners, al 96′ è arrivata la sorpresa finale. Gol di Declan Rice al 96′ e tris di Gabriel Jesus al 101′ per una vittoria all’ultimo respiro per la squadra di Arteta.

Foto: Instagram Arsenal